Trakya Üniversitesi Hastanesi, idari ve veri hazırlama personeline “Algı, İletişim, Empati, Dinleme ve Konuşma” konulu bir eğitim programı düzenlendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Rektörlük tarafından planlanan ve personelin hem kurum içi hem de vatandaşla olan iletişimlerinin daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesini amaçlayan bu eğitim, Eğitim Koçu Anıl Akın tarafından verildi.

28 Eylül Cumartesi günü, Dr. Ratip Kazancıgil Derslik Binası A Amfisinde 2 oturum şeklinde yapılan eğitimle, hastanedeki hizmet kalitesi ve etkisinin daha da arttırılması amaçlanıyor.