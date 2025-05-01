Sakarya’nın Kocaali ilçesinde traktörle seyir halindeyken kalp krizi geçiren şahıs, 4 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yayla Mahallesi mevkisinde 4 gün önce meydana gelen olayda, traktörle evine giden Enver Al kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan traktör, ağaca çarparak durabildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Al’ı dakikalarca kalp masajı yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Al, 4 gündür tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.