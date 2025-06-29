Çorum’un Sungurlu ilçesinde cipin traktörün römorkuna arkadan çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu ilçesi Boğazkale-Sungurlu Karayolu Salmanköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berat S. idaresineki 19 SU 823 plakalı cip, aynı istikamette seyir halinde olan Resul M. yönetimindeki 19 SB 662 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada sürücüler ile cipte yolcu olarak bulunan Eren A., Hilmican D., Mustafa K. ve Yunus Emre Ç. yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yaralılardan Resul M. Sungurlu Devlet Hastanesi’ne, diğer yaralılar ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2’sinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.