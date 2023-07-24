Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin uçuruma yuvarlanarak ters döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Başkarcı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir halindeki C.V. idaresindeki 20 GM 281 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Ters vaziyette duran otomobildeki yaralıları gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve trafik ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan iki kişi, sıkıştığı yerden itfaiyece kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.