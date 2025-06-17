İzmir kent içi ulaşımında özellikle sabah ve akşam mesai bitiminde artan trafik yoğunluğu, ayrıca bir çok noktada gözardı edilen derin çukurlar araç sürücülerini çileden çıkarıyor. CHP’nin seçim öncesi verdiği sözlerin havada kaldığını ifade den AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi, trafik sorununu çözmek bir yana her geçen gün içinden çıkılmaz hale getiriyor. Yeni yol yok, mevcut yollar çukur tarlasına dönmüş durumda" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir’de ulaşımda yaşanan sıkıntılarla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a tepki gösterdi. Başkan Saygılı yaptığı açıklamada, ‘’CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi, trafik sorununu çözmek bir yana, her geçen gün içinden çıkılmaz hale getiriyor. Yeni yol yok, mevcut yollar çukur tarlasına dönmüş durumda. Bakım deseniz yok; olanı da zamanında yapamıyorlar. ’Metrobüs yolu yapacağız’ diye yola çıktılar ama normal otobüslerin bile gidecek yolu kalmadı. Özel araçlar bir yana artık belediye araçları bile kendi açtıkları çukurlara düşüyor. İzmir’in dört bir yanı çukur. Çünkü asfalt yok. Çünkü yatırım yok. Çünkü yönetim yok. ’Yaptığımız zaman göreceksiniz’ dediler, gördük. Yapmadılar! İşte yıl yıl düşen asfalt rakamları: 2019’da 1 milyon 757 bin ton, 2020’de 929 bin 691 ton, 2021’de 958 bin 791 ton, 2022’de 773 bin 612 ton, 2023’te 662 bin 563 ton, 2024’te ise sadece 473 bin 797 ton. Ama billboardlarda ne yazıyor? ’İzmir’in dört bir yanına 1 milyon ton asfalt atıyoruz.’ Gerçek mi? Yola değil, reklama asfalt döküyorlar. Gerçekte CHP’li Büyükşehir’in yönettiği İzmir’in dört bir yanı lastik patlatan, alt takım dağıtan, kazaya davetiye çıkaran çukurlarla dolu. Ve sadece asfalt değil, verilen sözler de çöküyor" dedi.

25 yılda İzmir’e bir tane yeni ana ulaşım arteri kazandırmayan CHP belediyeciliği ile karşı karşıyayız

Başkan Saygılı sözlerini şu şekilde sürdürdü: ‘’Akıllı trafik sistemi ile 180 günde trafik rahatlayacak’ dediniz. 180 gün değil 400 gün geçti, 180 derece ters yöne gittiniz! Akıllı sistem ortada yok, trafik akmıyor; çünkü bu şehirde ya sistem yok ya da ‘akıl’ devrede değil. Geçmiş dönemde Altınyol ve devamı olan Anadolu Caddesi’nde, akşam ve sabah saatlerinde yön değiştiren ‘duba’ uygulaması dışında elle tutulur tek bir çözümünüz yok! O da geçici, günü kurtarmaya dönük bir önlem. 25 yılda İzmir’e bir tane yeni ana ulaşım arteri kazandırmayan CHP belediyeciliği ile karşı karşıyayız. Önceki döneminden kalan vaatler olan Basmane ve Alsancak Garı önünde yapılacağı söylenen battı-çıktılar, Karşıyaka İskele önündeki battı-çıktıyı ise genişletme ve üst geçti projesi olarak güncellediler ama 1 yıl geçti, 1 adım atamadılar. Sayın Cemil tugay, ‘8 köprülü kavşak yapacağım’ diyor ama 2025 yılı için ayrılan bütçe 620 milyon TL. Bu rakam, bırakın 8’ini, bir tanesini bile tam anlamıyla yapmaya yetmez. Bu bile İzmir trafiğinin bu yönetim için ne kadar önceliksiz olduğunu ortaya koyuyor. Afişleri asmak kolay, icraat nerede? Sormak istiyoruz: ‘Zafer Payzın Köprülü Kavşağı’nı yapıyoruz’ diyorsunuz, ama ortada tek bir çalışma yok. İzmirli artık afiş belediyeciliğinden bıktı! Ne zaman başlıyorsunuz? Ne zaman kamuoyuna gerçek bir açıklama yapacaksınız? Hemşehrilerimizin aklıyla alay etmeyi bırakın, samimiyetle çıkın ve açıklayın: Bu proje gerçekten yapılacak mı, yoksa sadece reklam duvarında mı kaldı? Sonuç ne? Asfalt performansı düşüyor. Projeler hayal. Trafik içinden çıkılmaz bir çile. Ama reklamlar tam gaz! Asfalt da düşüyor, kalite de... Ama İzmir’de en çok da halkın sabrı düşüyor!"