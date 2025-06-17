Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından, Kırım Tatar Türklerinin milli lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu’na "fahri hemşehrilik beratı" takdim edildi.

Elazığ Belediye Meclisi haziran ayı oturumlarında, yıllarca Rusya’da hak ve hukuk mücadelesinde bulunan, Kırımlıların hak ve hukuk mücadelesine liderlik eden, Elazığ’da da bir parka ve bir caddeye ismi verilen Kırım Türklerinin lideri, Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu’na, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi’nin (r) bendi uyarınca "fahri hemşehrilik beratı" verilmesine oy birliğiyle karar verilmişti. Bu gelişmenin ardından geçtiğimiz gün bir dizi temasta bulunmak üzere Elazığ’a gelen Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu’na, Türk Ocakları Elazığ Şubesinin düzenlediği "Kırım Türklerinin Vatan ve Hürriyet Mücadelesi" konulu konferansta "fahri hemşehrilik beratı" takdim edildi.

Elazığ Belediyesi Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen programa, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Ukrayna Meclisi Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Ukrayna Türkiye Büyükelçisi Nariman Celal, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, MHP Elazığ İl Başkanı Yunus Bal, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Yoğun ilgi gören programın ardından Kırımoğlu’na "fahri hemşehrilik beratı" takdiminde bulunan Başkan Şerifoğulları, Elazığ’a duyduğu gönül bağına bir nişane olarak Kırımoğlu’na fahri hemşehrilik beratı takdim ettiklerini, tarih, inanç ve kardeşlik bağları ile perçinlenmiş güçlü gönül birliğinde, mazlum milletlerin özgürlük yolculuğunda her zaman yanlarında olduklarının en anlamlı göstergesi olduğunu dile getirdi.