Eskişehir’de Porsuk Çayı’nın çevresinde bulunan yeşillik alanların bazı bölümleri, uyarı levhalarına rağmen duyarsız vatandaşlar çöpleri ile çevreyi kirletmeyi sürdürüyor.

Porsuk Çayı’nın çevresinde bulanan ve girişlerinin kapatılmış olduğu oturma alanlarında "Lütfen Porsuk Çayı ve çevresini kirletmeyin" yazılı uyarı tabelalarını bazı duyarsız vatandaşlar görmezden geldi. Girişinin yasaklanmış olmasına rağmen kilitlenmiş durumda olan demir parmaklıkları atlatarak oturma alanlarına giren vatandaşlar çeşitli yiyecek ve içecek çöplerini toplamaya gayret göstermek yerine yeşillik alanlara bırakmayı tercih etti. Tabelanın hemen yanında bulunan çöpler ortaya çirkin görüntü çıkardı. Kuralları görmezden gelen vatandaşların bu duyarsızlığı pes dedirtti.