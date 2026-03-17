Anadolu Üniversitesi tarafından Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen iftar programı, öğrencileri aynı sofrada bir araya getirdi. Ramazan ayının yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma ruhunun en yoğun şekilde hissedildiği gecede öğrenciler, kendileri için ücretsiz olarak sunulan iftar menüsü eşliğinde oruçlarını açtı.

Anadolu Üniversitesi Merkez Yemekhanesi'nde yoğun katılımla gerçekleştirilen akşamda öğrenciler, kampüs ortamında bir araya gelerek Kadir Gecesi'nin manevi atmosferini birlikte yaşadı. İftar öncesinde oluşan samimi ortam ve iftar sonrası devam eden sohbetler, etkinliğin birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdi.

Farklı fakülte ve bölümlerden öğrencilerin katıldığı program, üniversite içinde sosyal dayanışmanın güçlenmesine katkı sağladı. Aynı sofrayı paylaşmanın verdiği mutluluğu dile getiren öğrenciler, bu tür etkinliklerin hem manevi değerleri yaşatmak hem de üniversite aidiyetini artırmak açısından önemli olduğunu vurguladı.

Etkinliğe katılan öğrenciler, kendilerini bir araya getiren bu anlamlı organizasyon dolayısıyla Anadolu Üniversitesine teşekkür ederek, benzer etkinliklerin devam etmesi temennisinde bulundu.