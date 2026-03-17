Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Mahmudiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Şükrü D. (26) idaresindeki 16 BDJ 168 plakalı motosiklet, karşı yönden gelerek aniden sokağa dönüş yapmak isteyen Sebahat İ. (35) yönetimindeki 16 PJ 889 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.