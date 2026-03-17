Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Seyyid Sultan Şücaaddin Veli Külliyesi ve Türbesi'ni ziyaret edip kapsamlı incelemelerde bulundu.

Seyitgazi ilçesine bağlı Arslanbeyli Mahallesi'nde bulunan külliye içerisinde yer alan aşevi ve diğer sosyal birimleri tek tek gezen Vali Yılmaz, yapının tarihi dokusunun korunması ve yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı. Programı kapsamında ayrıca Timurtaş Paşaoğlu Mürvet Ali Paşa Türbesi'ni de ziyaret eden Vali Yılmaz, bölgedeki manevi şahsiyetlerin izlerini yerinde inceledi; tarihi mirasın gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılmasının önemine vurgu yaptı. Yılmaz, incelemelerinin ardından bölgeden ayrıldı.