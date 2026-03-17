Eskişehir'in Zincirlikuyu Mahallesi'nde 9 yaşındaki bisikletli çocuğun öldüğü kazanın sebebi olarak gösterilen bozuk yolların onarılması bekleniyor.

Dün saat 19.30 sıralarında Zincirlikuyu Mahallesi Çağlayanlar Sokak'ta elektrikli bisikletle sürat yapan Ömer Çelik (9), yoldaki otopark rampasına takılarak savruldu. Çukura doğru düşen çocuk, bisiklet gidonunun göğsüne saplanması sonucu hayatını kaybetti. Talihsiz çocuk bugün gözyaşları içinde toprağa verildi.

Zincirlikuyu Mahallesi'nde devam eden çok sayıda inşaat sebebiyle Çağlayanlar Sokak'ın yanı sıra diğer sokaklarda tahrip olmuş durumda. Son derece bozuk haldeki yollar sadece bisikletler için değil, otomobiller için de sorun oluşturuyor. Eskiden daha kötü halde olduğu belirtilen yolların Tepebaşı Belediyesi tarafından neden hala onarılmadığı ise merak ediliyor.