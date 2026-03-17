Eskişehir'in Sivrihisar İlçesi'nde otomobilin takla atması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sivrihisar-Polatlı karayolu 9'uncu kilometresinde N.T. idaresindeki 16 F 0303 plakalı otomobil, sürcünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla attı. Kazada sürücü N.T.'in ile yanı sıra otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Sivrihisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.