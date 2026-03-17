Menemen Belediyesi'nce düzenlenen 'Kadir Gecesi özel' iftar programında 15 bin kişi aynı sofrada buluştu. Geleneksel iftar programında konuşan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, 'Desteğiniz, inancınız ve duanızla Menemen yürümeye, büyümeye ve kazanmaya devam edecek' dedi.

Menemen Belediyesi'nce her yıl Ramazan kapsamında geleneksel hale getirilen Kadir Gecesi iftarı, bu yıl da binlerce Menemenliyi aynı sofrada buluşturdu. Menemen Şehir Parkı'nda 15 bin kişilik düzenlenen büyük iftar programına Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ile birlikte AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Kültür Sanat Politikaları Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy, AK Parti MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı, Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar, AK Parti İzmir İl yöneticileri ve Menemen protokolüyle birlikte binlerce Menemenli vatandaşlar katıldı. Semah ile başlayan Kadir Gecesi iftarı, ilçenin dört bir yanından vatandaşları bir araya getirdi.

'Menemen için yapacak çok işimiz var'

Geniş bir sofrada hemşehrileriyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, 'Ramazan; paylaşmaktır, hatırlamak ve gönüller yapmaktır. Biz de bu Ramazan'da; öğrencilerimizle, şehit ailelerimizle, gazilerimizle, depremzede kardeşlerimizle, yaşlılarımızla, ihtiyaç sahibi ailelerimizle, yuvasını yeni kuran gençlerimizle buluştuk. Menemen'de kimseyi ayırmadan, kimseyi ötekileştirmeden, aynı sofranın etrafında buluşan kocaman bir aileyiz. Aşevimizin kazanlarında Ramazan boyunca yaklaşık 300 bin kişilik yemek pişirip, kapı kapı ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Son bir yılımızın neredeyse her ayını açılışlarla geçirdik. Bugün Menemen; altyapısıyla, üstyapısıyla, sosyal yaşamıyla, kültür ve sanat etkinlikleriyle, spor yatırımlarıyla, eğitim projeleriyle Türkiye'nin parlayan yıldızı haline gelmiştir. Menemen için bizim daha yapacak çok işimiz var. Menemen için kurduğumuz büyük hayaller var. Bu şehri geleceğe taşıyacak projelerimiz var. Bu yolda en büyük gücü sizlerden alıyoruz. Desteğiniz, inancınız ve duanızla Menemen yürümeye, büyümeye ve kazanmaya devam edecek. Bu başarı; 7'den 70'e Menemen'e gönül veren, bu şehir için emek veren, başarımız bu kentin yarınları için dua eden tüm hemşehrilerimizin ortak başarısıdır' dedi.

'Gönül belediyeciliği olunca herkes kazanıyor'

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy da, 'Bin aydan hayırlı bir akşamda, bizleri aynı sofrada, aynı duada ve aynı gönül ikliminde buluşturan çok değerli Menemen Belediye Başkanımız Aydın Pehlivan'a teşekkür ediyorum. Yaparsa Menemen yapar, yaparsa AK Parti yapar, yaparsa Aydın Pehlivan yapar. Bu mübarek akşamda çalışkanlığı, gayreti ve hizmet aşkıyla İzmir'de örnek gösterilen bir belediyenin ev sahipliğinde bu gönül sofrasında sizlerle birlikte olduğum için ayrı bir mutluluk içindeyim. Menemen'de yapılan hizmetleri hepimiz görüyoruz. Her şey bir hizmet seferberliği içinde ilerliyor ve İzmir'e de belediyeciliğin nasıl yapılacağı hakkında çok iyi bir örnek veriyoruz. Doğru yönetim olunca şehir kazanıyor, samimi hizmet olunca millet kazanıyor, gönül belediyeciliği olunca herkes kazanıyor. AK Parti olarak İzmir'de eser ve hizmet siyasetinin temsilcisi olmaya devam ediyoruz. Rabbim devletimizi güçlü, milletimizi aziz kılsın' diye konuştu.

'Menemen'in başarısı, İzmir'in uyanışının ilk kıvılcımıdır'

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, 'Bizler bugün Menemen'de çalışınca nelerin değişebileceğinin canlı şahidi olarak bir aradayız. Kıymetli Aydın Pehlivan Başkanımızla Menemen, yıllardır üzerine giydirilmeye çalışılan o hantal, o iş üretmeyen 'idare-i maslahat' gömleğini yırtıp attı. Sokaklarımızda yükselen her bir eser, dökülen her metreküp asfalt, aslında bir anlayışın devrimidir. Menemen, 'İzmir'de belediyecilik yapılamaz, kaynak yok, engel var' diyenlerin yüzüne çarpılmış en sert cevaptır. Bakınız; mazeretlerin arkasına saklananlar değil, geceyi gündüze katıp milletin parasını millete hizmete dönüştürenler bugün bu meydanda alnı ak bir şekilde oturuyor. Menemen'in başarısı, İzmir'in uyanışının ilk kıvılcımıdır' dedi.

'Aydın Başkan, pehlivan gibi hizmetleri Menemen'e kazandırıyor'

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ise 'Milletvekili arkadaşlarımızla birlikte seçildiğimiz ilk günden itibaren Menemen için, Menemenli çocuklar için kolları sıvadık ve çalışmaya gayret ediyoruz. Aydın başkanımız da soyadı gibi, pehlivan gibi hizmetleri Menemen'e kazandırıyor. İnşallah çok kısa bir süre içinde Ege Bölgesi'nin en büyük kütüphanesini de Menemen'de hep birlikte hayata geçireceğiz. Menemen yatırımdan yatırıma kavuşurken, diğer ilçelerdeki vatandaşlarımız bu yerel hizmetlerden maalesef yararlanamıyor. Maalesef Menemen'in gençlerinin yararlandığı bu hizmetler, Konak'ta, Karşıyaka'da, Bayraklı ve Çiğli'de yok. İnşallah ilk seçimde Menemen'de ve Aliağa'da yaptığımız hizmetleri, İzmir'in 30 ilçesine kazandırmakta kararlıyız' ifadelerini kullandı.

Hacı Rıfat Yalçın Camii açıldı

Öte yandan iftar yemeği öncesinde Menemen'de günün anlamına uygun şekilde kıymetli bir açılış gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden iş adamı Hacı Rıfat Yalçın'ın adını taşıyan camiinin açılışı yapıldı. Açılışa Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ile birlikte AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Kültür Sanat Politikaları Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy, AK Parti MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, ilçe protokolü, Yalçın ailesi ve Menemenliler katıldı.

'En büyük huzur, al bayrağımızın ve minarelerimizin gölgesinde bir arada olmaktır'

Dualarla gerçekleşen açılışta konuşan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, 'Camilerimiz; huzur bulduğumuz, kalplerimizi Rabbimize yaklaştırdığımız, kardeşliğimizi, dayanışmamızı ve birlik duygumuzu en güçlü şekilde yaşadığımız müstesna mekânlardır. Minarelerinden yükselen ezanlar, sadece bir çağrı değil; aynı zamanda birliğimizin, inancımızın ve maneviyatımızın sembolüdür. Menemen Belediyesi olarak bizler de Menemen Müftülüğümüz ile birlikte camilerimizin ihtiyaçlarının giderilmesi, bakımı ve temizliği konusunda elimizden gelen desteği vermeye gayret ediyoruz. Bugün Menemen; Mahkeme Camii'nden Gazez Camii'ne uzanan asırlık ibadethaneleriyle, geçmişten aldığı manevi mirası yaşatırken; Haykıran Ahmet Kahraman Camii'nden bugün açılışını yaptığımız Hacı Rıfat Yalçın Camii'ne kadar yeni eserleriyle de dinine, diyanetine ve maneviyatına sahip çıkan güçlü bir şehir olma yolunda ilerlemektedir. Bizler için en büyük huzur; al bayrağımızın ve minarelerimizin gölgesinde bir arada olmaktır. Rabbim bu camiden ezanı eksik etmesin, cemaatini daim ve bol kılsın. Hacı Rıfat Yalçın Camii'miz ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun' dedi.