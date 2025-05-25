Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren ‘Trafik Park Kadın ve Çocuk Atölyesi’nde kadınlara verilen birbirinden farklı pek çok atölye sayesinde kadınlar hem el sanatları becerilerini geliştirme fırsatı buluyor hem de sosyalleşiyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin farklı alanlardaki atölye çalışmaları; kadınların sanatla buluşup, günün belli bir saatinde nefes almalarına imkân tanırken, yeteneklerini keşfetmelerine de yardımcı oluyor. Trafik Park Kadın ve Çocuk Atölyesi’nde gönüllü eğitmenler tarafından kadınlara atölye çalışmaları yaptırılırken, kadınların birlik ve dayanışma içerisinde emeklerini sanatla buluşturmaları da yeteneklerini ortaya çıkarmaya vesile oluyor.

Bu atölyeler ‘terapi gibi’

Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yer alan Trafik Park Kadın ve Çocuk Atölyesi, kentin de çok merkezi bir noktasında yer aldığından ulaşımlarını kolaylıkla sağlayabilen kadınların, resmen uğrak noktası halinde bulunuyor. Kadınlara, ürettikleri el yapımı ürünleri satma ve ekonomilerine katkı sağlama imkanı da tanınırken, kadınlar sanatla iç içe bir ortamda sosyalleşiyorlar. Kadınlar, Trafik Park içerisinde yer alan üretici kadın stantlarında da kendilerine yer bulup stant açabiliyor ve satış yaparak ev ekonomilerine katkı sunabiliyorlar. Atölyelerden ‘terapi gibi’ diye söz eden kursiyerler, hafta içi her gün 09.00-18.00 saatleri arasında devam eden atölyelere katılım sağlıyorlar. Trafik Park Kadın ve Çocuk Atölyesi’nde; kağıttan sepet ve çanta örme, örgü, ritim, resim, keçe, çarpana dokuma, takı tasarım, fotoğrafçılık ve öz şefkat atölyeleri yer alıyor.

Birbirinden çeşitli atölyeler ile kadınlar el emeklerini sanata dönüştürüyor

Kağıttan Sepet ve Çanta Örme Atöyesinde kağıt çanta, supla ve dekorasyon ürünleri ortaya çıkarken, Örgü Atölyesi’nde kazaktan cekete ve çantaya varana kadar akla gelebilecek her türlü örgü yapılıyor. Ritim Atölyesinde vurmalı çalgıları çalmayı öğrenen kursiyerler, Resim Atölyesinde ise karakalem resim çizmeyi öğrenip, sanatlarını ortaya koyuyor. Keçe Atölyesinde keçeden çanta, aksesuar ve kıyafet gibi ürünler ortaya çıkaran kadınlar, Çarpana Dokuma Atölyesi ile de geleneksel Türk el dokumaları arasında önemli bir yere sahip olan çarpana dokumanın unutulmamasını ve gelecek nesillere aktarılabilmesini sağlıyor. Takı Tasarım Atölyesinde de boncuktan ve keçeden çeşitli aksesuarlar yapılırken, Fotoğrafçılık Atölyesinde ise fotoğraf çekmenin teknikleri öğreniliyor. Öz Şefkat Atölyesinde gönüllü psikolog eşliğinde belirlenen 6 haftalık programda kadınlara eğitimler veriliyor. Trafik Park Kadın ve Çocuk Atölyesinde ayrıca kadın sağlığı alanında da eğitimler veriliyor.

"Amacımız; kadınları sosyal yönden desteklemek, yeni ilgi alanlarına yönlendirmek"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gönüllüler Şube Müdürü Hava Güngeç, Trafik Park Kadın ve Çocuk Atölyesi’nde verilen atölyelerin amacını anlatarak, "Trafik Park Kadın ve Çocuk Atölyesi’nde hem atölye çalışmalarımız hem de sanat çalışmaları yapıyoruz. Aynı zamanda kadınların başta sağlık olmak üzere farklı konularda bilinçlenmesi için eğitimler düzenliyoruz. Amacımız; kadınları sosyal yönden desteklemek, yeni ilgi alanlarına yönlendirmek, yeni arkadaş ortamlarında buluşturmak. Ayrıca küçük ölçekli işletme açmak isteyen kadınları cesaretlendirmek gibi hedeflerimiz var" dedi.

"Amacımız mutlu kadınlar oluşturmak"

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığında gönüllü olarak dekoratif el sanatları alanında usta öğreticilik yapan Güler Özgan, "Amacımız mutlu kadınlar oluşturmak. Stresten kurtulmalarını istiyoruz. Bir de bu ekonomik sıkıntı içinde en asgari şekillerde küçük dokunuşlarla büyük şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şu anda kağıt sepet örücülüğü yapıyoruz ama modüllerimiz çok. El sanatları konusunda aklınıza gelebilecek her şeyi yapıyoruz. Ayrıca psikolojik uzman eğitmenim ve burada arkadaşlarımıza biraz moral vermek adına hem yüreklerine dokunuyoruz hem el sanatlarını yapıyoruz" diye konuştu.