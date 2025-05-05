Muğla’nın Menteşe ilçesindeki Sınırsızlık Meydanı’nda Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

Emniyet, Jandarma, Muğla Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve 112 ekiplerinin yer aldığı etkinlikte paydaş kurumlarca stantlar kuruldu.

Etkinliğe katılan Muğla Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, kurulan stantları tek tek gezerek kurum yetkililerinden bilgi aldı. Trafik güvenliğinin önemine dikkat çekilen etkinlikte öğrencilere yaya geçidinde uygulamalı eğitim de verildi.

Etkinlik sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Yardımcısı Cevheroğlu, trafikte bilginin ve bilimin önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Trafik Haftası nedeniyle Sınırsızlık Meydanı’nda, trafikle ilgili olan tüm kurumlarımız; emniyetimiz, jandarmamız, büyükşehir belediyemiz, sağlık müdürlüğümüz ve 112 ekiplerimizle birlikte bir bilinçlendirme çalışması gerçekleştirdik. Hepinizin bildiği gibi, trafikte bilgi ve bilim çok önemli. Ülkemizde son yıllarda trafik kazalarında ciddi bir azalma yaşanıyor. Bu azalmada araçların ve yol şartlarının iyileşmesi kadar, toplumdaki bilinçlenmenin artmasının da büyük payı var. Ancak bu yeterli değil. Bir kişinin bile burnunun kanamaması ve trafik terörünün tamamen sonlandırılması için hep birlikte çalışmamız gerekiyor"

Muğla’nın trafik bilinci konusunda Türkiye genelinde örnek bir il olduğunu belirten Cevheroğlu, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: "Muğla, özellikle yaya alanlarının kullanımı konusunda Türkiye’ye örnek bir şehir. Bu durumu, birçok şehirde görev yapmış bir kamu görevlisi olarak net bir şekilde söyleyebilirim. 48 plakalı bir aracı gördüğümüzde, onun yayalara yol verme konusunda bilinçli bir sürücüye ait olduğunu biliyoruz. Muğlalı hemşerilerimizin trafik kurallarına uyma konusunda Türkiye standartlarının üzerinde bilgi ve bilince sahip olduğunu görüyoruz. Bizim de amacımız bu farkındalığı daha da artırmak "dedi.