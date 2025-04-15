Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in ev sahipliğinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün’ün katılımlarıyla Trabzon Raylı Ulaşım Sistemi Projesi’nin tanıtımı yapıldı. Projeyi hızla hayata geçirmek için gün gün takip ettiklerini yineleyen Başkan Genç, "Projemiz 2026 yılı yatırım programına dahil edilecek ve yıl bitmeden ilk kazmayı vurmuş olacağız" dedi.

Başkan Genç’in ev sahipliğinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün’ün katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Kentiçi Raylı Sistemler Şube Müdürü Kutay Güzel, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Kentiçi Raylı Sistemler Proje Dairesi Başkanı Ahmet Tunçsoy, Yüksel Proje A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Celal Akın, ilgili kurumların yetkilileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Tanıtım toplantısında konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Bugün, şehrimizin şehir içi ulaşımı açısından büyük önem taşıyan ve seçim döneminde birinci sözümüz olarak taahhüt ettiğimiz şehir içi raylı sistem projemizin tanıtım toplantısında bir araya gelmiş bulunuyoruz. Trabzon’u detaylı şekilde analiz ettiğimizde, özellikle şehir içi ulaşım standartlarının yükseltilmesi, daha konforlu bir ulaşım sağlanması ve toplu taşımayı teşvik etmek adına yapılan çalışmaların öne çıktığını görmekteyiz. Bu çalışmalardan en önemlisi de raylı sistem projemizdir. Bu projeyi sizlere seçim sürecinde birinci sözümüz olarak duyurmuştuk. O gün kamuoyuna, ’Bu işi ay, gün ve saat saat takip edeceğim’ diyerek bir taahhütte bulunmuştum. Hamdolsun, bugün geldiğimiz noktada bu sözümüzü adım adım hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. 4 Nisan’da mazbatamızı aldıktan sonra, 24 Nisan’da çok kıymetli genel müdürümüzün de teşrifleriyle belediyemizde ilk protokolümüzü imzaladık. Ardından, 13 Ağustos 2024 tarihinde projemiz Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’ndan onay aldı. Hızlı ve kararlı bir takip sürecimizin sonucunda, 12 Ekim 2024 tarihinde de uygulama projesinin ihalesini gerçekleştirdik. Yüksel Proje firmamıza yer teslimini süratle tamamladıktan sonra, uygulama projesi ve güzergah çalışmaları eş zamanlı olarak başlatıldı" dedi.

Trabzon’da yaşayan 825 bin vatandaşın yaklaşık 551 bini Akçaabat, Ortahisar ve Yomra ilçelerinde yaşadığına dikkat çeken Genç "Bu ilçelerimiz aynı zamanda trafik yoğunluğunun da en fazla olduğu aks üzerinde yer almaktadır. Bu nedenle, raylı sistem projemizi bu üç ilçeyi birbirine bağlayacak şekilde planladık. Bu vizyonun gerçekleşmesine katkı sunan başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız, kıymetli hemşehrimiz Sayın Abdulkadir Uraloğlu’na teşekkür ediyorum. Projemizi sahiplenmesi ve destek vermesi bizler için çok kıymetli oldu. Raylı sistem projemiz 32 kilometrelik bir hat üzerinde şekillenecek. Başlangıç noktamız Akyazı’daki şehir hastanesi ve stadyum alanı olacak; buradan hareketle Meydan, otogar, KTÜ ve havalimanı güzergahıyla ilerleyecek. Devamında ise Akçaabat ve Yomra ilçelerimize ulaşan bir yapıya kavuşacağız" diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün ise yaptığı sunumda, "Her şehrin kendine özgü bir durumu var. Hiçbir şehir diğer bir şehir için tam olarak örnek değil. Trabzon için sadece Trabzon’a uyan, Trabzon’a çok iyi oturdu diyebileceğimiz bir formül gerekmekteydi. Bu açıdan bakıldığında malumunuz sahil yolumuz var ama oturum alanları tepelerde. Dolayısıyla bu şehri bir tramvay ile çözme fikri ilk adımdı. Dümdüz bir şehirden bahsetmiyoruz. Tüm şehirlerimizi dikkate aldığımızda belki de en hızlı sayılabilecek bir proje süreci yaşadık. Tüm paydaşlarımızla görüştük. Biz de raylı sistem tecrübemizle, şehre nüfuz etmesi gereken çözümleri üretmeye çalışan taraf olarak iyi bir paydaşlık ortaya koyduk. 100 yıl duracak sistemler. Bu anlamda gözümüzden kaçan hiçbir şey olmamalı diye hassasiyet gösterdik. Kısa vadeli değil uzun vadeli bir çözüm olması için çalıştık. Akçaabat’tan Yomra’ya planladık. İlk etap, Akyazı’dan, yani şehir hastanesinden başlayan, merkeze gelen, havalimanını gören ve terminale ulaşan 16 kilometrelik orta bölümüdür."

Metro karakteristiğine dönüştürülmüş raylı sistem

"Şimdi biz tramvay mı metro mu diye baktığımızda aslında burada tramvay ismi ile yola çıkıldı ama karakteristiği itibariyle artık metrolaştı" diyen Eyigün "Arazi şartları yeraltını kullanmayı zorunlu kıldı. Tam sinyalize, tam otomatik, makinist inisiyatifini geride bıraktığımız manuel kullanımı olmayan, dolayısıyla bunları birleştirdiğimizde metrolaşmış bir raylı sistem ortaya çıktı. Tramvayın ortalama hızı yer yer 15 kilometreye, 20 kilometreye düşer. Yani birinci viteste giden bir araçtır, karışık trafiktir, karayolunu etkiler, karayolundan etkilenir. Halbu ki biz burada Trabzonluya raylı sistemi tercih etmesi ve hızlı bir şekilde erişim sağlayabilmesi için ortalama hızını yükselttiğimiz diğer modlarla çakışmayan bir sistemi hedeflemiş olduk. Bu da aslında karakteristikleri itibariyle bize, metro karakteristiğine dönüştürmüş bulunduğumuz bir raylı sistem gösterdi. Bu anlamda tüm paydaşlara, arazilerini kullandığımız ya da arazilerini kullanma ile ilgili erişimle ilgili fikir veren tüm paydaşlarımıza teşekkür etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

16 kilometrede 16 durak

Eyigün, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ortalama hızımız 40-42 kilometreye çıkıyor. Sistemimiz, 70-80 kilometre hızla giden, ortalaması tüm dur kalklarla beraber 40 kilometrenin altına düşmeyen bir metro karakteristiğine büründü. 5 dakikada bir sefer yapabilen bir sistem, bunu istersek daha da sıklaştırabiliriz. Yani fiziki olarak 2 dakikalara kadar metroları sefer aralığı olarak sıklaştırabiliyoruz. İlk etabımız 16 kilometrelik etap, 16 istasyon. Tramvay 500-600 metrede bir durak yapar, çok hızlanmadan durur. Metro dediğimiz 800 metre, 1000 metre, 1200 metre gibi hızlanan 70-80 kilometreyi bulan, yavaşlayan ama parkur itibari ile beraber ortalama hızının yüksek olduğu sistemdir. Bizim durak ara mesafeler 1000 metre yaklaşık ortalamasına oturmuş oldu. Şu anda sondaj çalışmalarımızın yüzde 9’unu tamamlamış durumdayız ve sondaj makinelerimiz hala aktif bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Yıl sonuna kadar tüm çalışmaları tamamlamayı ve projemizi 2026 yatırım programına dahil ederek bir yapım projesine dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu süreç, Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yürütülmektedir. İnşallah, yıl sonu itibarıyla bu çalışmaları tamamlamış olacağız."