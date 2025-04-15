Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı ve Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümleri öğrencileri, MÜSİAD tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Altın Çark Uluslararası Kısa Film Festivali’nde (MAFF) iki önemli ödül kazandı.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü son sınıf öğrencisi Berkay Ellek, yönetmenliğini yaptığı "Beyaz Güvercin" adlı kısa film ile "En İyi Yapay Zekâ Filmi" ödülüne layık görülürken, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu ve yüksek lisans öğrencisi Enes Küçük ise "NâN" adlı kısa filmi ile "En İyi Öğrenci Filmi" kategorisinde ödül aldı.

HKÜ Rektör Yardımcısı ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan bugüne kadar Altın Koza’nın da aralarında bulunduğu birçok ulusal ve uluslararası yarışmada öğrencilerinin ödüller kazandığını belirterek, "Öğrencilerimizin bu başarılarıyla büyük mutluluk yaşıyoruz. Bu başarıya katkı sunan tüm hocalarımızı ve derece alan öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Ödülünü MAFF Festival Danışmanı, Yapımcı ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı İsrafil Kuralay’ın elinden alan ve filmin yapım sürecine dair konuşan Enes Küçük, "Öğrenci olarak film üretmek oldukça zor, hem bütçe bulmak hem de projeye inanan insanları bir araya getirmek ciddi bir çaba gerektiriyor. Bu süreçte yanımda olan bölüm hocalarıma, arkadaşlarıma, özellikle yenilikçi yapımcı Melisa Yavuz ve yürütücü yapımcı Kerem Akdoğan’a teşekkür ederim. Üç iş insanıyla ortak yapım gerçekleştirdik ve onların desteği olmasaydı bu hikâyeyi hayata geçirmem mümkün olmazdı. Sanata destek veren herkese şükranlarımı sunarım" ifadelerini kullandı.

Ödülünü Sinema Genel Müdürü Birol Güven’den alan Berkay Ellek ise, "Bu güzel festivali düzenleyip bizleri ağırlayan MÜSİAD’a ve kıymetli jüri üyelerine teşekkür ediyorum. ‘Beyaz Güvercin’ filmiyle, dünyanın görmezden geldiği Filistin’de yaşanan dramı bir çocuğun gözünden anlatarak farkındalık sağlamak istedim. Henüz senaryom bile yokken bana inanan yapımcılarım Meral Özğen ve Emir Türk’e, filmin her bir sahnesinde büyük emeği olan Melike Çelik’e ve beni her zaman destekleyen Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi’ndeki değerli hocalarıma teşekkür ederim" diye konuştu.