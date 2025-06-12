15. Uluslararası Sanat Günleri’nin açılış programına katılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Kültür ve sanat merkezi konusunda artık somut adımlar atıyoruz. Yer tespit çalışmalarımızı tamamladık. Tüm sanatsal disiplinlerin aynı çatı altında icra edilebileceği kapsamlı bir kültür ve sanat merkezini hep birlikte şehrimize kazandıracağız" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Sanatevi tarafından düzenlenen 15. Uluslararası Sanat Günleri’nin açılış programına katıldı. Programda, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, KKTC Trabzon Başkonsolosu Fatma Demirel, İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Naser Mohebati, Trabzon Sanatevi Başkanı Adnan Taç, yerli ve yabancı sanatçılar ve sanatseverler yer aldı.

Etkinliğin şehir adına çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Genç, "Trabzon’un tarih ve kültür kadar önemli bir diğer yönü de sanata ve sanatçıya verdiği değerdir. Bir şehir ne kadar çok kültür ve sanat merkezine sahip olursa olsun, içinde sanatçı yoksa bu mekânların anlamı olmaz. İşte bu yüzden sanatçılarımız bizim için çok kıymetli. Kültür ve sanat merkezi konusunda artık ciddi adımlar atıyoruz. Yer tespit konusundaki çalışmalarımızı tamamladık. Tüm sanatsal disiplinlerin aynı anda icra edilebileceği modern bir kültür ve sanat merkezini hep birlikte şehrimize kazandıracağız. Bu sözümüzü de inşallah bu dönemde hayata geçireceğiz. Bu işlere oluşturduğumuz daha geniş parklarımızda, mekanlarımızda ev sahipliği yapabiliriz. Bu bir mazeret değil, kültür ve sanat merkezimizi inşallah bu dönem hayata geçireceğiz. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığımız uhdesinde yapılan Kültür Yolu Festivali de Temmuz ayında gerçekleşecek. Desteklerinden dolayı bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Ağustos ayında ise Trabzon Horon Festivali’ni Büyükşehir Belediyesi olarak uluslararası nitelikte yapmayı planlıyoruz. Türk Yıldızlarımızı ise 10 Ağustos tarihinde inşallah Trabzon semalarında bir kez daha gururla izleyeceğiz. Şehrimizde yaz dönemini misafirlerimiz ve hemşehrilerimiz canlı canlı geçirelim istiyoruz. Böyle güzel bir etkinlik ile başlangıcını yapmış olduk. Tekrar tebrik ve teşekkür ediyorum, etkinliğin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.