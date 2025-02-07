Trabzon’da kar nedeniyle ulaşıma kapalı olan 235 mahalle yolunun 214’ü ulaşıma açılırken, buzlanma ve don olayına karşı vatandaşlar uyarıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından harekete geçen ve 18 ilçede çalışma gerçekleştiren ekipler, kapalı olan 235 mahalle yolunun 214’ünü ulaşıma açtı. Araklı ilçesinin Bahçecik, Sulakyurt ve Erikli, Çaykara ilçesinin Demirkapı, Arpaözü, Yaylaönü, Çayıroba, Kayran, Akdoğan, Köknar, Taşkıran ve Taşören, Dernekpazarı ilçesinin Çayırbaşı, Kondu, Yenicami ve Taşçılar, Köprübaşı ilçesinin Büyükdoğanlı, Çifteköprü ve Yağmurlu mahalleleri ile Maçka ilçesinin Şimşirli ve Mataracı mahallelerinde yol açma çalışmaları sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Kar yağışının etkili olduğu ilk andan itibaren harekete geçen ekiplerimiz çalışmalarına devam etmektedir. 18 ilçemizde kapalı olan mahalle yollarımız büyük oranda ulaşıma açılmıştır. 21 mahallemizde çalışmalarımız devam etmektedir. Buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını rica ediyoruz" denildi.