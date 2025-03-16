Trabzon’da dereye düşen ve orada mahsur kalan bir köpeği itfaiye personeli kurtardı.

Edinilen bilgiye göre Çarşıbaşı ilçesi Küçükköy Mahallesi su değirmeni yanındaki dereye bir köpek düşerek orada mahsur kaldı. Mahsur kalan köpeği gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarı alan Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Çarşıbaşı İtfaiye Grup Amirliği personeli olay yerine hareket etti. Olay yerine gelen itfaiye personeli zorlu şartlarda merdiven yardımı ile dereye inip mahsur kalan köpeği kurtardı.

Vatandaşlar kurtarma sonrası itfaiye personeline teşekkür etti.