Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Trabzon İl Başkanlığı üyeleri, diploması iptal edilen ve gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek olmak için toplandı.

İstanbul Üniversitesi’nin ’yokluk’ ve ’açık hata’ gerekçeleriyle diplomasını iptal ettiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç örgütü liderliği yaparak "para aklamak", "rüşvet", "dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" gibi eylemlere karıştığı, ayrıca ’kent uzlaşısı’ faaliyetleri çerçevesinde terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Trabzon’da CHP’liler İmamoğlu için toplandı. Atatürk Alanı’nda yağmur altında toplanan partililer sloganlar eşliğinde Ekrem İmamoğlu’na destek verirken, basın açıklamasına Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya da katıldı.

CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak yaptığı konuşmada, "Milletin yerine karar vermek, halkın iradesinin yerine geçmek ya da onlara engel olmak için güç kullanmak darbedir. Şu anda bir sonraki cumhurbaşkanını milletin belirlemesine engel olmak üzere bir güç devrededir. Bu güç ülkeyi kendi iktidarı için rehin almak isteyen dar ve küçük bir çıkar grubudur. Bu güç bertaraf edilmezse 86 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliği kalmayacak, ülkemiz felakete sürüklenecektir. Bu mücadele sadece Ekrem İmamoğlu’nun, sadece Cumhuriyet Halka Partisi’nin mücadelesi değildir. Bu 86 milyonun geleceğine sahip çıkma mücadelesidir. Bugün Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi ve 86 milyonluk büyük milletimiz bu darbenin karşısında sağlam ve dirayetli bir şekilde durmaktadır" ifadelerini kullandı.