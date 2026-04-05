Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenecek 'Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu' için geri sayım başladı. 9-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyon, 5 kıta ve 32 ülkeden yaklaşık 130 sporcuyu Mersin'de buluşturacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle düzenlenecek 'Tour of Mersin', 'Yayladan denize bisikletle 13 ilçe' mottosuyla 4 etapta gerçekleştirilecek.

Sporcular 4 gün boyunca yayladan denize uzanan etapları pedallayacak. Yarışın ilk etabı 9 Nisan'da Anamur'dan başlayacak. 118 kilometrelik parkurda pedal çevirecek sporcular, Aydıncık Gilindire Mağarasında finişe ulaşacak. 2. etap ise 10 Nisan'da Gülnar'dan start alacak, Mut ve Silifke üzerinden ilerleyerek Erdemli'de sona erecek. 126 kilometrelik etapta sporcular, yayladan denize uzanan manzaralar eşliğinde mücadele edecek.

Yarışın en zorlu bölümü olarak kabul edilen 3. etapta sporcular 11 Nisan'da Tarsus'tan start alacak. Çamlıyayla ilçesinden geçecek parkur, Toroslar ilçesindeki Ayvagediği Yaylasında tamamlanacak. 95 kilometrelik bu etap, yarışın 'kraliçe etabı' olarak öne çıkıyor.

Tour of Mersin'in final etabı ise 12 Nisan'da kent merkezinde yapılacak. Cumhuriyet Meydanından başlayacak yarışta sporcular, Adnan Menderes Bulvarında tur atarak 124 kilometrelik parkurun ardından organizasyonu tamamlayacak. Yarışın son gününde ayrıca Özgecan Aslan Meydanında kurulacak etkinlik alanında vatandaşlar yarış heyecanına ortak olabilecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz, organizasyonun 4 etapta 13 ilçeyi kapsayacağını belirterek, 'Yayladan denize, çok güzel manzaralar eşliğinde, tarihi eserlerin gölgesinde 4 etap bizi bekliyor. Cumhurbaşkanlığı turundan sonra 'Tour of Mersin', federasyon ve otoriteler tarafından en iyi organizasyonlar arasında gösteriliyor. 5 kıta, 32 ülkeden yaklaşık 130 sporcu katılım sağlayacak. Başvurular devam ediyor' dedi.

Spor organizasyonlarının kentin tanıtımında büyük rol oynadığını vurgulayan Gökayaz, 'Spor sayesinde birçok ülkeden insanları kentimizde buluşturuyoruz. Mersin'in ve ülkemizin tanıtımını en iyi şekilde yapıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bu heyecana ortak olmaya davet ediyoruz' diye konuştu.