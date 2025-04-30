Mersin merkez Toroslar İlçesi 19 Mayıs İlkokulu'nda doğaya saygıyı, çevre bilincini ve sürdürülebilirliği odağına alan bir proje hayata geçirildi.

"Enerji Dostu Mavi-Yeşil Okul Projesi" kapsamında geri dönüşüm malzemelerinden oluşturulan agro kütüphane ve yaşayan okul bahçesinin açılışı , İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Kutlutekin Baş , Nazmi Kendigelen ,, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaan Aydemir , Okul Müdürü destek veren hayırseverler ve öğrencilerin katıldığı törenle gerçekleştirildi.

Okul bahçesinde düzenlenen tören, doğanın ve geleceğin renkleri olan yeşil ve mavinin coşkusuyla başladı. Törende öğrencilerimizin hazırladığı şiir dinletisi ve çevre temalı sunumlar etkinliğin temasına vurgu yaptı.

Okul Müdürü Ahmet Demirel'in açılış konuşmasının ardından İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Kutlutekin Baş , projenin önemine vurgu yaparak , "Bugün burada sadece bir açılış için değil; toprağa duyduğumuz saygıyı, suya verdiğimiz değeri, çocuklarımıza bırakmak istediğimiz temiz ve yaşanabilir bir dünya hayalini paylaşmak için bir aradayız. Bu proje, öğrencilerimizin çevre bilincini artırmanın yanı sıra, onlara üretkenliği ve doğayla iç içe olmayı da öğretecektir," ifadelerini kullandı.

Törende, Enerji Dostu Mavi-Yeşil Okul Projesi'nin hayata geçirilmesinde destek veren hayırseverler Ali Demirkol , Can Selvi ve Hüsamettin Öner'e plaket takdim edildi. Plaketler, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları Kutlutekin Baş ve Nazmi Kendigelen ile Toroslar İlçe Millî Eğitim Müdürü Kaan Aydemir tarafından takdim edildi.

Proje kapsamında oluşturulan agro kütüphane, öğrencilere tarım ve ekoloji konularında kaynak sunarken, yaşayan okul bahçesi ise onların toprakla buluşmasına, bitki yetiştirmesine ve doğayı yakından tanımasına olanak sağlayacak. Geri dönüşüm malzemelerinden yapılan bu özel alanlar, sürdürülebilirlik ilkesinin somut bir örneğini teşkil ediyor.

Törenin sonunda, katılımcılar hep birlikte geri dönüşümden oluşturulan agro kütüphane ve yaşayan okul bahçesinin açılışını gerçekleştirdi.