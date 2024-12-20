Denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan çocuk ve yetişkin yükümlülerin topluma yeniden kazandırılması ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi arasında denetimli serbestlik hizmetlerinin desteklenmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent arasında imzalanan protokolle; yükümlülere uygulanan iyileştirme faaliyetlerine akademik destek sağlanarak denetimli serbestlik hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sürdürülmesi planlanıyor.

Protokol kapsamında, yükümlülerin sosyal hayata uyumunu kolaylaştırma ve yeniden suç işlemeyi önleyici çalışmalar, kişisel gelişim ve mesleki eğitim programları, üniversitenin kültürel ve sosyal altyapısından faydalanılarak, yükümlülerin yeni ilgi alanlarını desteklemek ayrıca, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelinin mesleki yeterliliğini artırmaya yönelik eğitim ve seminerler de düzenlenerek rehabilitasyon süreçlerinin daha etkin ve verimli hale getirilmesi amaçlanıyor.

20 yıla yaklaşan tecrübesi ile toplumsal faydayı temel alarak kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliği çerçevesinde kendisini yenileyen ve geliştiren "topluma güven bireye umut” sloganıyla çalışmalar yürüten denetimli serbestlik sisteminin akademik destek ile güçlendirilerek iyileştirme odaklı uygulamaların bilimsel temellere dayanan bir yaklaşımla güçlendirilmesi sağlanacak.

Yapılan açıklamaların ardından Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Akın Levent, denetimli serbestlik hizmetlerinin desteklenmesine yönelik iş birliği protokolünü imzaladılar.