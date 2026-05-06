Tomarza'da Trafik Haftası çerçevesinde düzenlenen programda öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Tomarza Şehit Necati Kahraman Anaokulu'nda Trafik Haftası kapsamında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin trafik kuralları ve güvenli davranışlar konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla emniyet mensuplarının katılımıyla bilgilendirici bir eğitim verildiği belirtildi. Açıklamada, 'Trafik Haftası kapsamında okulumuza gelen değerli emniyet mensuplarımız tarafından öğrencilerimize trafik kuralları ve güvenli davranışlar hakkında bilgilendirici bir eğitim verilmiştir. Erken yaşta kazanılan trafik bilincinin, gelecekte daha güvenli bir toplum oluşturulmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu anlamlı ve öğretici etkinliğe katkı sunan 4-A Sınıfı velilerimizden Tomarza İlçe Emniyet Amir Komiser Sinan Şahingöz ve tüm görevlilere teşekkür ederiz' ifadelerine yer verildi.

Program sonunda minik öğrenciler polis aracına bindirilerek hem keyifli hem de öğretici anlar yaşadı. Etkinlik, öğrencilerin trafik kurallarını eğlenerek öğrenmesine katkı sağladı.