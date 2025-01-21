Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Tomarza Belediyespor, ligin 13. haftasında 1966 Turanspor’u deplasmanda 4-2 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Adem Barış Macit, Yaşar Beşağıl, Muhammed Emin Çolak
1966 Turanspor: Yaşar Ünal, Recep Maraşlı, Harun Çelik, Hüseyin Özdemir, Osman Karapınar, Enes Bahar, Kaan Aşık, Tuğrul Çetin, Muhammed Tarık Tiryaki (Memiş Emre dk. 32), Şaban Baksan, Muhittin A. (Furkan Ekiz dk. 46)
Tomarza Belediyespor: Deniz, İsmail Sabri Uzun, Şükrü Pekel, İsa Eren Karabağ, Fatih Akbudak, Mehmet Helvacı (Selçuk Yılmaz dk. 76), Ahmetcan Öztürk, Aykut Yıldız, Hakan Gazioğlu, Enes Karabulut, Burak Akbudak
Goller: Osman Karapınar (dk. 68), Furkan Ekiz (dk. 90+2) (1966 Turanspor), Hakan Gazioğlu (dk. 5, 20), Burak Akbudak (dk. 82), Selçuk Yılmaz (dk. 90+4) (Tomarza Belediyespor)
Kırmızı Kart: Hüseyin Özdemir (dk. 90) (1966 Turanspor)