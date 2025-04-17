AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa’nın Akhisar ve Salihli ilçelerinde, Toplu Konut İdaresi tarafından 410 konut için ihaleye çıkacağını belirtti.

Baybatur, yaptığı açıklamada, TOKİ tarafından Akhisar’ın Medar Mahallesi’nde 267 konut, 6 dükkân ve 1 camii için 7 Mayıs, Salihli Durasıllı Mahallesi’nde 143 konut için 28 Nisan’da ihaleye çıkacağını kaydetti.

TOKİ tarafından yapılacak ihalelerin ardından kazanan firmalara yer tesliminden itibaren 18 ay gibi kısa sürede konutların tamamlanıp hak sahiplerine teslim edileceğini belirten Baybatur, "TOKİ tarafından şehrimize kazandırılacak 410 konutluk yeni proje ile vatandaşlarımız, güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşacak." ifadelerini kullandı.

Baybatur, yaptığı açıklamada; "TOKİ tarafından şehrimize kazandırılacak 410 konutluk yeni proje ile vatandaşlarımız, güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşacak. 6 Şubat depremlerinde, TOKİ’nin inşa ettiği konutların sağlamlığı bir kez daha kendini ispatlamıştı. Bu projeler, sadece bir yapı değil; bir ailenin huzuru, bir çocuğun güvenle büyüyeceği yuvalar anlamına geliyor. AK Parti olarak, Türkiye genelinde olduğu gibi Manisa’da da vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek, daha sağlam ve planlı şehirler kurmak için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, her vatandaşımız için güvenli bir gelecek inşa etmeye devam edeceğiz. Yeni konut projesi Manisa’mıza, halkımıza ve geleceğimize hayırlı olsun." dedi.