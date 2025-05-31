İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 702 yıllık bir vakfiye şartını günümüze taşıyarak örnek bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi. 1323 yılında kurulan ve ’Mahpuslara tatlı ikram eden vakıf’ olarak bilinen Niksarlı Hacı Mehmed (Ahi Pehlivan) Vakfı’nın vakfiye şartı, Manisa T Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda düzenlenen etkinlikle yerine getirildi.

Osmanlı’dan günümüze uzanan vakıf kültürünün yaşayan bir örneği olan bu anlamlı etkinlik kapsamında, İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri Manisa T Tipi Cezaevi’ni ziyaret ederek hükümlü ve tutuklulara tatlı ikram etti. Etkinliğin, hem mahkumlara moral vermek hem de asırlık vakıf geleneğini yaşatmak açısından önemli bir anlam taşıdığı belirtildi.

İzmir Vakıflar Bölge Müdürü’nün öncülüğünde gerçekleştirilen ziyarette, vakıf kültürünün toplumsal barış ve insani değerler açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Bölge Müdürlüğü, "Vakıflarımız yalnızca taş bina ya da tarihi eser değil; aynı zamanda merhametin, paylaşmanın ve dayanışmanın taşıyıcısıdır. Niksarlı Hacı Mehmed Vakfı’nın vakfiyesinde yer alan bu özel şartı yerine getirerek hem vakıf ruhunu yaşatıyor hem de mahkumlarımızla insani bir bağ kuruyoruz." ifadelerine yer verdi.

Cezaevi yönetimi ve mahkumlar, yapılan ikramdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün, benzer vakfiye şartlarının ülke genelinde uygulanması yönündeki çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Bu sayede geçmişin hayır anlayışı, günümüz sosyal yapısında da yaşamaya devam ediyor.