Tokat’ta düzenlenen Bilim Kafe etkinliğinde, keneler ve korunma yolları üzerine farkındalık oluşturuldu.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) tarafından düzenlenen Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında"Keneler: Neden oldukları hastalıklar, ülkemizdeki durumları ve korunma yolları" başlıklı bir konferans gerçekleştirildi. TOGÜ Gökmedrese Bilim ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adem Keskin konuşmacı olarak yer aldı. Kenelerin neden olduğu hastalıklar, Türkiye’deki yayılım durumu ve korunma yöntemlerinin ele alındığı konferansa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik, özellikle yaz aylarında artan kene vakalarına karşı farkındalık oluşturmayı amaçladı.

Kenelerden korunmak mümkün

Konferansta yalnızca riskler değil, aynı zamanda bireysel korunma yöntemleri de ayrıntılı şekilde ele alındı. Prof. Dr. Keskin, doğada geçirilen zamanlarda dikkat edilmesi gereken hususları, kıyafet seçimi ve vücut kontrolü gibi konularla örneklendirdi.

Katılımcılar, keneyle karşılaşıldığında uygulanması gereken doğru yöntemleri ve kaçınılması gereken hatalı yaklaşımları öğrenme fırsatı buldu.

Toplumsal farkındalık hedeflendi

Etkinlik, hem bilimsel bilgi aktarımı hem de toplumsal bilinç oluşturma bakımından dikkat çekici bir buluşma oldu. Tokat ve çevre illerden gelen katılımcılar, program sonunda merak edilen soruları Prof. Dr. Keskin’e yönelterek doğrudan bilgi alma imkânı yakaladı.

"Bilim kafe" etkinlikleri devam edecek

"Bilim Kafe" başlığı altında sürdürülen etkinlikler, bilimi toplumla buluşturmayı hedefleyen bir iletişim platformu olarak öne çıkıyor. Farklı konularda uzman akademisyenlerin katkısıyla gerçekleştirilen bu programlar, özellikle sağlık, çevre ve teknoloji gibi alanlarda toplumun bilgi düzeyini artırmayı amaçlıyor.