Tokat’ta Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yürüttüğü ’Hasat Öncesi Pestisit Denetim Programı’ kapsamında 6 ilçede alınan 203 numunenin analiziyle güvenilir gıda ve çevre koruması hedefleniyor.

Tokat Tarım ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri güvenilir gıda arzını sağlamak, çevreyi korumak ve sürdürülebilir tarımsal üretimi desteklemek amacıyla yürütülen hasat öncesi pestisit denetim programı kapsamında kentte denetimler gerçekleştirdi. Bitkisel üretimin öne çıktığı merkez başta olmak üzere Pazar, Turhal, Zile, Erbaa ve Niksar ilçelerinde düzenli olarak yapılan kontrollerde, Eylül ayına kadar toplam 203 numune analiz edildi. Denetimler ile ürünlerde pestisit kalıntılarının tespiti, gıda güvenliğinin temini ve üreticilerin bilinçlendirilmesi hedefleniyor.