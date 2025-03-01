Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin (TOGÜ) "Kırsalda yaşama dokunuş" projesi kapsamında köylerde sağlık taramaları ve sosyal hizmet bilgilendirmeleri gerçekleştirildi.

TOGÜ Tıp Fakültesi ve Pazar Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü iş birliğiyle hayata geçirilen "Kırsalda Yaşama Dokunuş: Yerinde Sağlık ve Sosyal Hizmet Uygulamaları" projesi kapsamında Pazar ilçesi Menteşe köyü ziyaret edildi. Etkinliğe, TOGÜ akademisyenleri, Tıp Fakültesi ve Sosyal Hizmetler Programı öğrencileri katıldı. Etkinlik kapsamında köy halkına Dr. Elif Erdoğdu Ceylan tarafından kronik hastalıklarda beslenme, Öğr. Gör. Feyza Özler Ervüz tarafından sosyal haklar ve sosyal hizmet destek mekanizmaları, Dr. Cezmi Ervüz tarafından ise bireylere yönelik sosyal yardım programları konularında bilgilendirmeler yapıldı. Tıp Fakültesi akademisyenleri, asistan ve öğrencileri tarafından köy halkının kan şekeri, tansiyon, solunum sesleri muayeneleri yapılarak bireylerin genel sağlık durumu değerlendirildi. Aynı zamanda, sosyal hizmetler programı akademisyenleri ve öğrencileri tarafından bireylerin sosyal destek ihtiyaçları analiz edilerek rehberlik sağlandı.

Projeyle öğrencilere deneyim ve sosyal sorumluluk bilinci kazandırılıyor

Proje, kırsal bölgelerde sağlık ve sosyal hizmetlere erişimi artırmakla kalmayıp, aynı zamanda öğrencilerin sahada deneyim kazanmasını ve toplumsal sorumluluk bilinci geliştirmesini de sağlıyor. Tıp Fakültesi ve Sosyal Hizmetler Programı’nın iş birliğiyle yürütülen çalışma, sağlık sorunlarının yalnızca tıbbi boyutuyla değil aynı zamanda sosyal, ekonomik ve psikolojik yönleriyle de ele alınmasına imkan tanıyor.