Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, basın mensuplarıyla bir araya gelerek, üniversitenin eğitim, araştırma, uluslararası başarılar ve topluma katkı sağlama alanlarındaki önemli gelişmeleri ve yatırımları paylaştı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, basın mensuplarıyla bir araya gelerek, üniversitedeki eğitim, araştırma, uluslararası başarılar ve topluma katkı sağlama faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Yıl sonu değerlendirmesinde, yeni açılan bölümler, projeler ve üniversite hastanesine yapılan yatırımlar gibi önemli gelişmeleri aktaran Rektörümüz, üniversitemizin başarı ivmesinin yükseldiğini vurguladı.

Üniversitenin aynı zamanda topluma yüksek katkı sağlayan bir niteliğinin bulunduğunu ifade eden Rektör Yılmaz; “Yıl boyunca birçok faaliyet gerçekleştirildi. Üniversitemizin uzmanlık alanlarını topluma aktarıldı. Üniversite Hastanemize Endobronşiyal ve Ultrasonografi (EBUS) ve PET-BT cihazı alındı. Çevre illerden hasta alır konuma geldik” dedi.