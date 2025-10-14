Tokat Belediyesi, vatandaş odaklı "Üretken belediyecilik" anlayışıyla cenaze ve mezarlık hizmetlerini tamamen ücretsiz sunarak acılı günlerde mobil taziye araçlarıyla da vatandaşların yanında oluyor.

Anadolu’nun köklü şehri Tokat’ta, vatandaş odaklı hizmet anlayışını "Üretken belediyecilik" vizyonuyla pekiştiren Tokat Belediyesi, özellikle insan hayatının en hassas ve zor günlerine dokunan hizmetlerle dikkat çekiyor. Yeni hizmet binasında kurulan mezarlıklar müdürlüğü, cenaze ve mezarlık hizmetlerini baştan sona ücretsiz sunarak bu alandaki yükü vatandaşın omuzlarından alıyor.

Tokat Belediyesinden mobil taziye aracı ile tam donanımlı destek

Belediyenin bu alandaki en önemli yeniliklerinden biri, acılı günlerde vatandaşların yanında olmak üzere hazırlanan mobil taziye araçları oldu. Tüm detaylarla donatılan bu araçlar; masa, sandalye ve oturma düzeninden mutfak, semaver, çay ve ikram alanına kadar tüm taziye ihtiyaçlarını karşılıyor. Araçlarda ayrıca yaz aylarında klima, kış aylarında ise ısıtıcı desteği bulunuyor, böylece taziye ortamının konforu en üst düzeyde sağlanıyor.

Zor günlerde maddi külfeti sıfırlayan cenaze hizmetleri

Tokat Belediyesi, vefat anından defin sürecine kadar vatandaşlarının yanında olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda cenaze nakil araçları, nakil ve diğer tüm resmi işlemler, mezarlık bakımı ve dijitalleşme gibi bütün cenaze hizmetleri Tokat Belediyesi tarafından ücretsiz sağlanıyor. Teknolojiyi hizmete entegre eden Tokat Belediyesi, Mezarlık Bilgi Sistemi (MEBİS) ile büyük bir kolaylık sunuyor. Vatandaşlar, MEBİS üzerinden internet aracılığıyla yakınlarının mezar bilgilerine kolayca ulaşabiliyor. Bu sistem, özellikle şehir dışında yaşayan Tokatlılar için büyük bir kolaylık sağlıyor.

Başkan Yazıcıoğlu: "Hem mutlu hem hüzünlü günlerinde vatandaşımızın yanındayız"

Konuyla ilgili açıklama yapan Tokat Belediye Başkanı Sayın Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Üretken Belediyecilik anlayışımızla sadece şehrimizi güzelleştirmekle kalmıyoruz, aynı zamanda insanımızın kalbine dokunacak hizmetler üretmeye öncelik veriyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kendimize görev bildiğimiz bir husus var; vatandaşlarımızın hem mutlu hem de hüzünlü anlarında yanlarında olmak. Özellikle cenaze gibi insanın en hassas ve zorlu gününde, tüm yükü ve külfeti üstlenmek, bizler için bir vatandaşlık görevidir. Mobil Taziye Araçlarımız, ücretsiz nakil ve defin hizmetlerimiz ile acılı ailelerimizin omuzlarındaki yükü hafifletmeyi hedefledik. Tokat Belediyesi olarak söz verdiğimiz gibi; Tokat için, Tokatlı için, Üretken Belediyecilik anlayışımızla gönülden hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.