Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Son beş yılda ABD’ye ihracatımız yüzde 46 artarak 14,8 milyar dolara ulaştı. Bu artış oranı çok kıymetli olmakla birlikte ABD’nin ithalatındaki toplam payımız hâlâ binde 5’in altındadır” dedi.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Ticaret Merkezleri işbirliğinde Hedef Pazar ABD Zirvesi Paneli gerçekleştirildi. TOBB ev sahipliğinde gerçekleştirilen panelde ABD Şikago’da faaliyetlerine devam eden TOBB Ticaret Merkezleri’nin çalışmaları, yararlanma süreç ve koşulları hakkında bilgi verildi. Programın açılış konuşmasını yapan Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyasının ABD pazarındaki başarılarını taçlandırmak, bu başarıları ödüllendirmek ve geleceğe dair vizyonlarını paylaşmak üzere bir araya geldiklerini ifade etti.

“Ticaret Bakanlığımızın güçlü desteğiyle bu projeyi tekrar masaya yatırdık”

Dünyanın en başarılı ihracatçı ülkelerini incelemeye başladıklarını söyleyen Hisarcıklıoğlu, bu çerçevede Almanya, ABD, Güney Kore gibi ülkelerin ticari başarılarını araştırdıkları aktardı. Hisarcıklıoğlu, “Biz de Türkiye’nin benzer bir modele ihtiyacı olduğunu gördük ve yurtdışında hizmet odaklı yeni nesil ticaret merkezleri kurma fikrini geliştirdik. Ancak o zamanki şartlar bu fikri hayata geçirmemize el vermemişti. 2019’da Ticaret Bakanlığımızın güçlü desteğiyle bu projeyi tekrar masaya yatırdık. Bakanlığımızın ‘Bu doğru model, başlayın’ diyerek bize verdiği cesaretle, Türkiye Ticaret Merkezleri projesini pandemiye rağmen 2021 yılında hayata geçirdik. İlk merkezimizi, dünya ticaretinin kalbinin attığı ABD’nin Şikago şehrinde açtık” dedi.

“TOBB Şikago Ticaret Merkezi’nde 17 farklı alanda faaliyet gösteren 100 üyemiz bulunmaktadır”

TOBB Şikago Ticaret Merkezi ve Türk firmalarının ABD pazarındaki stratejik ortağı olarak büyük başarılara imza attığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, “TTM Chicago, lojistikten satış sonrası hizmetlere, pazarlamadan tedarik zinciri yönetimine kadar geniş bir yelpazede çözümler sunmaktadır. Açıldığı günden bu yana otomotiv, inşaat malzemeleri, tekstil, mobilya ve gıda sektörleri başta olmak üzere 17 farklı alanda faaliyet gösteren 100 üyemiz bulunmaktadır. Bu merkez, yalnızca bir ticaret merkezi değil; aynı zamanda Türk girişimcilerinin başarı hikayelerinin yazıldığı bir platformdur. Bugün bu üyelerimizi onurlandırmak ve onların başarılarını kutlamak için düzenlediğimiz ödül töreni de bunun en güzel kanıtıdır” diye konuştu.

“ABD ekonomisinde Türkiye için yeni iş birlikleri ve pazar fırsatları doğabilir”

Hisarcıklıoğlu, ABD ekonomisinin teknoloji, sağlık, enerji, tarım ve inşaat gibi çok çeşitli sektörlerde sunduğu fırsatlarla Türk iş dünyası için kritik bir hedef pazar olduğunu vurgulayarak, “Özellikle inşaat malzemeleri sektörü, yıllık 120 milyar dolarlık ithalat hacmiyle dikkat çekiyor. Mobilya ve ev eşyaları, gıda ve tarım ürünleri, otomotiv yedek parçaları gibi alanlar da büyük potansiyel taşımaktadır. Yeni dönemde ABD yönetiminin küresel ticarette üretim odaklı büyümeye daha fazla ağırlık vereceği bir dönem olacağı öngörülüyor. Bu bağlamda dinamik üretim kapasitelerine sahip Türkiye için yeni iş birlikleri ve pazar fırsatları doğabilir. ABD yönetiminin altyapı yatırımlarına ve yerel üretimle uluslararası tedarik zincirlerini çeşitlendirmeye yönelik politikaları, Türk şirketlerinin bu pazarda daha güçlü bir şekilde yer almasını sağlayabilir” değerlendirmesinde bulundu.

“Son beş yılda ABD’ye ihracatımız yüzde 46 artarak 14,8 milyar dolara ulaştı”

Hisarcıklıoğlu, ABD ekonomisindeki fırsatları değerlendirerek Türkiye’nin küresel ticaret sahnesindeki gücünü artırılması gerektiğini sözlerine ekleyerek, “ABD’ye ihracat, yalnızca ekonomik büyümemize katkı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda Türk markalarının küresel bilinirliğini artırır. Son beş yılda ABD’ye ihracatımız yüzde 46 artarak 14,8 milyar dolara ulaştı. Bu artış oranı çok kıymetli olmakla birlikte ABD’nin ithalatındaki toplam payımız hâlâ binde 5’in altındadır. Bu, daha yapacak çok işimiz olduğunu gösteriyor. TTM Chicago, Türk firmalarına ABD pazarında etkin bir yer edinme ve bu pazardaki rekabet avantajlarını kullanma fırsatı sunmaktadır. Aynı zamanda Ticaret Bakanlığımızın Yurtdışı Lojistik Dağıtım Ağı (YLDA) desteği sayesinde, lojistik maliyetlerinin düşürülmesi ve ticari faaliyetlerin hızlandırılması sağlanmaktadır” diye konuştu.

“Hükümetlerimizin belirlediği 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ulaşılabilir bir vizyondur”

Türkiye ve ABD arasındaki ticaret hacminin şu anda 30 milyar dolar seviyesinde olduğu bilgisini de paylaşan Hisarcıklıoğlu, “Ancak hükümetlerimizin belirlediği 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi, ulaşılabilir bir vizyondur. Bu hedefe ulaşmak için, teknoloji ve hizmet ihracatını artırmayı, sektör odaklı yeni lojistik merkezler kurmayı ve daha fazla Türk firmasını ABD pazarına kazandırmayı planlıyoruz. TTM Chicago’nun başarısını diğer ABD eyaletlerine ve Amerika kıtasının farklı bölgelerine taşımak için çalışmalarımız devam etmektedir. Örneğin Şikago’dan sonra Los Angeles, New York gibi stratejik şehirlerde yeni merkezler kurarak Türk firmalarının ABD’nin her köşesine ulaşmasını sağlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyası olarak ABD gibi büyük bir pazarda daha fazla yer almak ve global ticaret sahnesinde daha güçlü bir aktör olmak için hep birlikte çalışmaları gerektiğini belirtti. TTM Chicago’nun Türk girişimcileri için bir köprü olmayı sürdüreceğini de kaydeden Hisarcıklıoğlu, bu köprüden daha fazla firmanın geçmesi gerektiğini aktardı.

Program, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun konuşmasının ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın konuşmasıyla devam etti.