ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 15. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, evinde BOTAŞ’ı 67-64 mağlup etti.
Salon: Kadir Has Spor Salonu
Hakemler: Zafer Yılmaz, Sertan Kırklar, Samet Biner
Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat (5), Dangerfield (10), Doğa Adıcan (5), Gonca Karataş (2), Meltem Avcı, Powers (20), Diallo (8), Fall (17)
BOTAŞ: Cuic (3), Rana Uçar, Işık Su Güven, Büşra Akbaş (12), Gülşah Duman Bıçakçı (5), Melike Yalçınkaya, Dantas (18), Cave (18), Allen (8)
Periyotlar:
1. Periyot: 17-19 (Botaş lehine)
Devre: 26-37 (Botaş lehine)
3. Periyot: 46-53 (Botaş lehine)
Kaynak: iha