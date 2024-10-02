Bolu’da tıra çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, K-100 karayolu Gerede ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabük istikametinde seyreden J.L. yönetimindeki yabancı plakalı tır, M.K. idaresindeki 34 NV 2995 plakalı hafifi ticari araçla çarpıştı. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen H.T’nin kullandığı 59 UB 099 plakalı otomobil de kaza nedeniyle yol kenarında duran tıra arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücü H.T. otomobil içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü, Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.