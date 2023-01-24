Mersin’in Tarsus ilçesinde sanayi içerisindeki tır alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay, ilçeye bağlı Kemalpaşa Mahallesi sınırlarında bulunan sanayi sitesi içerisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, özel bir taşımacılık firmasına ait İzzet Erbay idaresindeki 33 ACB 185 çekici plakalı tır, iddiaya göre marşının takılı kalması neticesinde alev aldı. Çıkan yangın, kısa sürede kupa bölümünü sararak boş durumdaki kapalı kasa kısmına sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek alevleri söndürdü ancak tır kullanılmaz hale geldi.