Türkiye İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi, İsrail’in Filistin’e yönelik işgal ve soykırım politikalarını kınayan ortak bir bildiri yayımladı. TİDKONSEY İsrail’in Filistin’i işgal planına sert tepki gösteren "Gazze’deki Soykırım, Sürgün Planları ve Yardım Engellerine Karşı Ortak Çağrı" başlıklı bir basın açıklaması yayımladı.

Türkiye İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şehmus Demir, Soykırım, sürgün ve yardım engellemelerine karşı ulusal ve uluslararası çağrıda bulunduklarını ifade etti.

Konsey’den yapılan yazılı açıklamada, "İnsanlığın ortak vicdanı, temel hak ve özgürlükleri savunma sorumluluğunu her şartta yerine getirmeyi gerektirir. Türkiye İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi olarak, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in Gazze’de yürüttüğü ve iki yıla yakın süredir devam eden soykırımı, katliamları ve insanlık dışı sürgün planlarını şiddetle reddediyor, lanetliyor ve insanlık suçu olarak mahkum ediyoruz. İsrail’in uyguladığı bu vahşet on binlerce masum çocuğun, kadının ve sivilin hayatına mal olmuş, yüz binlercesini yaralamış ve milyonlarcasını evsiz, yurtsuz bırakmıştır. Gıda, ilaç ve suyun dahi Gazze’ye girişine izin verilmemesi; hastanelerin, okulların, ibadethanelerin ve sivil yerleşim yerlerinin hedef alınması, uluslararası hukukun ve insanlık onurunun açıkça ihlalidir. İnsani yardımların önündeki tüm engellerin derhal kaldırılması ve temel ihtiyaçların gecikmeksizin ulaştırılması, hukuki bir zorunluluk ve insanlığın vicdani görevidir. Özellikle son dönemde Gazze halkını topraklarından zorla çıkarma girişimleri, tarihin tanık olduğu en büyük insani trajedilerden birine kapı aralamaktadır. Bu, yalnızca bir savaş suçu değil; aynı zamanda insanlığa karşı işlenmiş bir cürümdür. İlahiyat ve İslami İlimler camiası olarak her tür zulmün karşısında durmak, mazlumun yanında olmak ve barışı savunmak temel görevimizdir. Bu vesileyle tüm insanlığı, akan kanı durdurmaya ve adaletin tesisine katkı vermeye davet ediyoruz. Gazze halkının haklı direnişinin yanında olduğumuzu ve bu insanlık suçlarının hesabı sorulana kadar konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla ilan ederiz" ifadelerine yer verdi.