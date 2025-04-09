Muğla’nın Milas ilçesi açıklarında hareket halindeki ticari yat ve fiber karinalı lastik botta Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan aramada 4’ü çocuk 24 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Milas ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenler olabileceği değerlendirilen ticari yat ve lastik bot olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından hareketli ticari yat ve fiber karinalı lastik bot durdurulmuş ve içerisindeki toplam 20 düzensiz göçmen (beraberinde 4 çocuk) ve 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmıştır.