Yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri kapsamında il merkezinde ve ilçelerde denetimlerini sürdürüyor.

Fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için il genelinde denetimler gerçekleştiren Adıyaman Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, hazır giyim, kırtasiye, market ve diğer sektörlere yönelik fiyat etiketlerini inceleyerek fahiş fiyat artışı, gramaj eksikliği ve etiket denetimi yapıldı.

Son 1 hafta içerisinde Ticaret İl Müdürlüğünce yapılan denetimler sonucunda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında 40 işyerinde bin 110 üründe denetim sağlandı. Yapılan denetimlerde 3 işyerinde 5 ürünle ilgili 15 Bin 830 TL idari para cezası uygulandı.

Yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.