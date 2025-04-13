E-Ticaret mağduriyetlerine Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan sıkı denetimlerde 93 milyon lira ceza kesildi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, e-ticaret sektöründe yaşanan tüketici mağduriyetlerini mercek altına aldı. Son 6 ayda yapılan denetimlerde, tüketicilerin haklarını ihlal eden firmalara toplam 93 milyon TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, teknolojinin gelişmesiyle birlikte çevrimiçi alışverişin yaygınlaştığı, ancak bu alanda tüketicilerin korunmasına yönelik düzenlemelerin önem kazandığı vurgulandı. Açıklamada, mesafeli sözleşmelerde tüketicilerin cayma hakkı, bilgilendirilme süreçleri ve teslimat gibi konularda yaşanan sorunlara dikkat çekildi.

Bakanlık, özellikle cayma hakkının kullanılmasında bedel iadesinin yapılmaması veya yasal sürelerin aşılması, kampanya dönemlerinde teslimatların gerçekleştirilmemesi ve siparişlerin stok bahanesiyle iptal edilmesi gibi sorunların tüketicilerin ekonomik menfaatlerine zarar verdiği belirtti. Bu tür mağduriyetlerin önüne geçmek için 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında denetimlerin sıkılaştırıldığı ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı, resen veya tüketici şikayetleri doğrultusunda yapılan incelemelerle sektöre uyum sağlamayı hedeflediklerini ve denetim faaliyetlerinin devam edeceğini duyurdu. Bakanlık, tüketicilerin haklarını korumak için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi.

https://twitter.com/ticaret/status/1911298969038110832