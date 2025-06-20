Şanlıurfa’da Güneydoğu Anadolu İleri Esnaf ve Sanatkârlar Eğitim ve İstişare Toplantısında konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Siz devletten almış olduğunuz Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaynaklarıyla üretmiş olduğunuz ürünü eğer ki çöpe ya da belli bir araziye dökerseniz, biz bunun peşindeyiz, yakalarız ve sizi çok ağır bir şekilde cezalandırırız" dedi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Şanlıurfa’da Güneydoğu Anadolu İlleri Esnaf ve Sanatkarlar Eğitim ve İstişare Toplantısı’na katıldı. Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır ile Mardin’den gelen esnaflarla bir araya gelen Gürcan, esnaf ve sanatkarların üretimden tüketime, istihdamdan sosyal hayata kadar üstlendikleri çok yönlü rollerle toplumun omurgasını oluşturduğunu söyledi.

Gürcan, bazı bölgelerde gıda ürünlerinin çöpe atılmasıyla ilgili sert uyarılarda bulundu. Bazı üreticilerin ya da satıcıların, beklediği fiyatı bulamadığı için ürünlerini çöpe veya araziye döktüğünü aktaran Gürcan, "Bazı bölgelerde ürünlerin araziye döküldüğünü görüyoruz. Sakarya’da geçtiğimiz günlerde böyle bir olay yaşandı. 24 saat içinde kimin döktüğünü tespit ettik. Şahıs, stokçuluk kuruluna sevk edildi. 1 milyon 700 bin TL ile 17 milyon TL arasında cezalandırılacak. Bunlar çok ağır cezalar, yine uyarıyorum, pazarcı esnafımızı, hal komisyoncusu esnafımızı, çiftçimizi ve üreticiyi de uyarıyorum. Siz devletten almış olduğunuz ÇKS kaynaklarıyla üretmiş olduğunuz ürünü eğer ki çöpe ya da belli bir araziye dökerseniz biz bunu peşindeyiz yakalarız ve sizi çok ağır bir şekilde cezalandırırız. O yüzden imha etmenin Ticaret Bakanlığı belli kuralları var. Belediyelerimizin belirlemiş olduğu yerlerde bunlar imha edilebilir ama gelişi güzel tarlalara, yol kenarlarına dökülen her bir ürün için peşinde olacağız. Geçen sene de biz bu uygulamaları yaptık. Bu yılda il müdürlüklerimiz de bu konuda teyakkuzda, bunlar inşallah yaşanmaz diye umuyorum ama yaşanırsa da uyarıyoruz çok ağır şekilde cezalandıracağız" dedi.

Çimento sektörüne de uyarı yapıldı

Çimento üreticileriyle ilgili de şikayet aldıklarını ifade eden Gürcan, bazı firmaların belirli bölgelere satış yapmadığını söyledi. Bu durumun ‘rekabet kuruluna aykırı’ olduğunu belirten Gürcan, "Bu tutum stokçuluğa ve karaborsacılığa girer. İki firmaya 17 milyon TL ceza kesiyoruz. Eğer aynı uygulama 3 kez tekrarlanırsa 6 gün süreyle faaliyetleri durdurulacak" ifadelerini kullandı.

Toplantı sonunda Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, programa katılan bazı esnafa ’Ahi Esnaf Beratı’ takdim etti.