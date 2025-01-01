THY Euroleague’de 19. hafta yarın oynanacak 4 mücadeleyle başlayacak. Bu hafta Fenerbahçe Beko ile A. Efes, cuma günü karşı karşıya gelecek.

THY Euroleague’de 19. hafta heyecanı yarın ve 3 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta Türk derbisinde Fenerbahçe Beko, A. Efes’i ağırlayacak. Başantrenör Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Yunan takımı Panathinaikos da evinde İtalyan ekibi Virtus Bologna ile karşılaşacak.

THY Euroleague’de 19. haftanın programı şöyle:

Yarın

21.00 Zalgiris Kaunas - Olympiakos

22.00 ASVEL - Olimpia Milano

22.00 ALBA Berlin - Monaco

22.30 Baskonia - Kızılyıldız

3 Ocak Cuma

20.45 Fenerbahçe Beko - A. Efes

22.15 Paris Basketball - Barcelona

22.15 Panathinaikos - Virtus Bologna

22.30 Partizan - Maccabi Tel Aviv

23.00 Real Madrid - Bayern Münih