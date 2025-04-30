TFF 3. Lig Play-Off 1. tur maçında Muş Spor Kulübü, sahasında karşılaştığı Silifke Belediye Spor’u 2-0 mağlup ederek bir üst tura çıktı.
Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş, Çağrı Ateş, Burak Bakırtaş
Muş Spor Kulübü: Enes Çetin, Efe Karaoğlu, Ahmet Tekin, İlker Günaslan, Akın Akman (Ahmet Sun dk. 81), Tuğkan Kamışoğlu (Ayetullah Korkmazer dk. 88), Halil Yılmaz (Emirhan Kayalar dk. 89), Cem Çelik, Emirhan Karagülle (Adar Aygür dk. 90+4), Yusuf Yıldırım, Stanley Ohawuchi (Yakup Alkan dk. 81)
Silifke Belediye Spor: Ömürcan Çavuşoğlu, Salih Zafer Kurşunlu, Kağan Topçu (Erşan Yaşa dk. 84), Ekrem Çalışanlar, Arif Cılak (Uğur Ahmet Özder dk. 88), Şükrü Kaan Kılıçaslan, Enginalp Yamaç (Bekir Can Sönmez dk. 84), Okan Toprak, Muhammet Harun Genç, Burak Evren, Ali Bilgin
Goller: Ahmet Sun (dk. 81), Emirhan Kayalar (dk. 90+4) (Muş Spor Kulübü)
Sarı kartlar: Ekrem Çalışanlar (Silifke Belediye Spor)