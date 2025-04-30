SAMSUN (İHA) – Samsun’da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hayata geçirilen ’Okulumda Yaşam Becerilerim Projesi’yle minik öğrenciler okul bahçesinde hamur açıp, pizza yaptılar.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında gerçekleştirilen Okulumda Yaşam Becerilerim Projesi, öğrencilere eğlenceli ve öğretici bir deneyim yaşadı. Veli, öğretmen ve öğrenci iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, çocuklar ilk kez kendi pizzalarını yapmanın mutluluğunu yaşadı. Sınıf Öğretmenleri de pizzaları fırında pişirerek birlikte yediler. Etkinliğe katılan veliler, projenin çocukların özgüven ve becerilerini geliştirdiğini belirterek memnuniyetlerini ifade etti.

Güzel bir deneyim yaşadıklarının altını çizen veliler, "Oğlum bugün çok heyecanlıydı, eve gelir gelmez anlatmaya başladı. Kendi emeğiyle yaptığı pizzayı yemenin mutluluğunu yaşadı. Hamurları açarken hem eğlendiler hem de öğrendiler. Okul hayatın bir parçası olmalı. Yaparak, yaşayarak, eğlenerek eğitim, bizim de beklediğimiz buydu. Bakanlığımızın yeni eğitim programı bizim beklentilerinizi karşılıyor, bunu sahada görmek sevindirici ve gelecek için umut verici. Bu tür etkinliklerin devamını diliyoruz." "Kızım daha önce hiç hamur açmamıştı. Şehirde yaşayan çocuklar maalesef bu tür becerileri kazanamıyorlar. Bugünkü etkinliklerde hem malzemeleri tanıdı hem de el becerisi gelişti. Kendine güveni geldi. Bir şeyi başarmanın mutluluğunu yaşadı. Onu böyle görmek bizi de çok sevindirdi."

Etkinlikte keyifli vakit geçiren öğrenciler ise şunları söylediler:

"Öğretmenimiz ve annemle birlikte pizza yaptık. Üzerine bol peynir ve sucuk koydum. Çok lezzetli oldu. İlk defa hamur açıp pizza yaptım, çok mutluyum. Hamur açmayı ve üzerine istediğim malzemeleri koymayı çok sevdim. En çok da kendi yaptığım pizzayı yemek hoşuma gitti. Artık evde de anneme mutfakta yardım edeceğim. Okulun bu kadar eğlenceli olması çok güzel. Öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımla birlikte pizza yaparken çok eğlendim. Hayatımda hiç bu kadar eğlenmedim. İnternette vakit geçirmekten daha eğlenceliymiş yemek yapmak. Sucuklu ve peynirli pizzam çok lezzetli oldu. Bir dahaki etkinliği sabırsızlıkla bekliyorum. İlk defa hamur açtım. Hamur açmak biraz zordu ama çok eğlendim. En sevdiğim sebzeleri koydum, bir dahaki sefere evde de yapacağım. Mutfakta çalışmak çok eğlenceli olmalı. Annem, bana mutfakta yardım et dediğinde seve seve yardım edeceğim. Yemek yapmak çok eğlenceli imiş."

Okul Müdürü Aydın Peker ise, "Proje kapsamında okulun bahçesinin bir bölümü açık hava sınıfı olarak düzenledik ve okul aile işbirliği ile taş fırın alınarak etkinliklere hazır hale getirdik. Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin temelinde beceri ve değerler eğitim var. Maarif Modeli’nin hedefleri doğrultusunda, öğrencilerimize teorik bilginin yanında pratik deneyimler, beceriler kazandırmak istiyoruz. Bugün onlar için unutulmaz bir anı oldu. Çocuklar mutfakta üretmenin keyfini yaşadı. Bu tür etkinlikler, sorumluluk alma ve takım çalışması becerilerini de geliştiriyor. Veli ve öğretmenlerimizin işbirliği ile ilerleyen günlerde Samsun pidesi, köy ekmeği, lahmacun, güveçte yöresel yemekler gibi devam edecek. İlerleyen süreçte hafta sonları bahçeyi velilerimizin hizmetine de açarak taş fırında ekmek gibi ihtiyaçları için de kullanmalarına izin vereceğiz. Okulumuz sadece öğrencilere değil velilerimize de hizmet edecek" dedi.

Etkinlik, öğrencilerin hazırladığı pizzaların hep birlikte yenmesiyle son buldu.