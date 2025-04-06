TFF 3. Lig 1. Grup 27. haftasında Muş Spor Kulübü, sahasında karşılaştığı Tokat Belediye Plevnespor’u 4-2 mağlup etti.
Hakemler: Giray Şaylan, Onur Tatar, Yunus Yıldız
Muş Spor Kulübü: Enes Çetin, Muhammet Fatih Yıldırım, İlker Günaslan, Sarp Tenim, Tuğkan Kamışoğlu (Emirhan Kayalar dk. 78), Halil Yılmaz, Adar Aygür (Yakup Alkan dk. 58), Emirhan Karagülle (Metin Emre Karaal dk. 70), Yusuf Yıldırım, Ahmet Sun (Akın Akman dk. 70), Stanley Ohawuchi (Taha Ahmet Balsu dk. 78)
Tokat Belediye Plevnespor: Ebubekir Elihoş, Muhsin Polat, Berk Kal, Muhammed Emin Yavaş (Eren Özdemir dk. 72), Serkan Gürses, Fatih Üge, Haydar Deniz (Özgür Çek dk. 87), Kadir Can Gündoğdu, Murat Can Bölükbaşı (Alican Özer dk. 72), Abdülkadir Akyıldız 8Deniz Pala dk. 84), Özgür Sürer
Goller: Yusuf Yıldırım (dk. 45+6), Yakup Alkan (dk. 78), Halil Yılmaz (dk. 80), Akın Akman (dk. 90+4) (Muş Spor Kulübü), Abdulkadir Akyıldız (dk. 2), Fatih Üge (dk. 55) (Tokat Belediye Plevnespor)
Kırmızı Kartlar: Özgür Sürer, Muhsin Polat (Tokat Belediye Plevnespor)
Sarı Kartlar: Adar Aygür, Tuğkan Kamışoğlu (Muş Spor Kulübü), Muhammed Yavaş, Ebubekir Elihoş, Fatih Üge (Tokat Belediye Plevnespor)