Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde amca çocukları arasında çıkan arazi kavgasında baba hayatını kaybederken, oğlu da yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Birecik ilçesine bağlı kırsal Eşme Mahallesi’nde meydana geldi. Amca çocukları arasında uzun süredir arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan gerginlik, bugün yeniden alevlenerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada ağır yaralanan Enver Karataş, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda yaralanan Karataş’ın oğlu ise tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri olayın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.