Trendyol 1. Lig’in 32. haftasında Bandırmaspor, evinde karşılaştığı Kocaelispor ile 2-2 berabere kaldı
Hakemler: Batuhan Kolak, Seyfettin Ünal, Faruk Yağlı
Bandırmaspor: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi, Lois Diony (Paulinho dk. 82), İbrahim Kaya (Ndongala dk. 60), Mexer, Marco Paixao, Atınç Nukan, Billal Messaoudi, Murat Cem Akpınar (Mehmet Özcan dk. 60), Rahmetullah Berişbek (Kerim Avcı dk. 82) Faruk Can Kemeç (Sergen Piçinçiol dk. 71)
Yedekler: Zafer Görgen, Yasin Yağız Dilek, Mourad Louzif, Hakan Bilgiç, Erkam Kömür, Mehmet Özcan
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Josip Vukovic (Tarkan Serbest dk. 81) Aaron Appindangoye, Pedrinho (Onur Öztonga dk. 90+1), Markao (Oğulcan Çağlayan dk. 65), Mendes, Ahmet Oğuz, Samet Yalçın (Yusuf Cihat Çelik dk. 81), Rivas (Mesut Can Tunalı 90+1), Caner Osmanpaşa
Yedekler: Batuhan Ahmet Şen, Ahmet Sağat, Furkan Gedik, Yunus Emre Gedik, Barış Alıcı
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Goller: Mendes (dk. 55), Oğulcan Çağlayan (dk. 79) (Kocaelispor), Marco Paixao (dk. 83), Paulinho (dk. 90+4) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Mexer, Sergen Piçinçiol, Paulinho, Atınç Nukan, (Bandırmaspor), Onur Öztonga, Gökhan Değirmenci (Kocaeilspor)