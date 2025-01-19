TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. haftasında Kastamonuspor, evinde karşılaştığı Fethiyespor’u 1-0 mağlup etti.
Hakemler: Erdem Demirtaş, Feyzullah Çimen, Furkan Ogün Demir
Kastamonuspor: Sertaç Güzel, Alpay Çelebi, Erhan Kartal, Erkam Reşmen, Barış Gök, Cumali Bişi, Mustafa Çaylı (Ömer Kuşan dk. 78), Kubilay Yavuz (Naim Dönmez dk. 83), Ali Altınöz (Ersel Aslıyürek dk. 61), Çınar Tarhan (Ömer Önder dk. 83), Okan Eken
Fethiyespor: Anıl Demir, Canberk Özdemir, Şahan Akyüz, Berkay Değirmencioğlu, Aziz Aksoy, Ömer Gündüz (Emre Bekir dk. 87), Serdar Deniz, Samed Kılıç (Ahmet Dereli dk. 75), Mehmet Türkmen, Özcan Yaşar (Nurettin Çakır dk. 46), Muhammet Erdem (Ali Ceylan dk. 79)
Gol: Okan Eken (dk. 71) (Kastamonuspor)
Sarı kartlar: Samed Kılıç, Aziz Aksoy, Nurettin Çakır (Fethiyespor)