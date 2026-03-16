TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. haftasında Karaman Futbol Kulübü, konuk ettiği Batman Petrolspor'a 6-0 yenildi.
Stat: Yeni Karaman
Hakemler: Murat Kasap, Sezgin Şahbaz, Sadettin Ebrar Balcı,
Karaman FK: Yakup Mert Çakır, Azad Filiz, Mustafa Emir Meşe (Umut Buğra Çınar dk. 81), Özdilek Yıldızhan (Muhammet Kavalcı dk. 60), Fatih Kızılay, Mustafa Çolak, Yasin Küçük, Serkan Özenç, Hasan Akpınar, Furkan Koyuncu (Cem Aktaş dk. 30), Mustafa Murat Uslu
Batman Petrolspor: Yusuf Balcıoğlu, Canberk Ömer Özdemir, Ahmet Kesim (Muzaffer Utku Eriş dk. 60), Abdurrahman Emir Alagöz (İshak Çakmak dk. 60), Feyyaz Belen, Cem Ekinci, Emirhan Aydoğan (Atabey Çiçek dk. 46), Gökhan Karadeniz (Karan Topdemir dk. 71), Rahman Buğra Çağıran, Polat Yaldır, Okan Eren (Kerim Frei dk. 60),
Goller: Emirhan Aydoğan (dk. 16), Rahman Buğra Çağıran (dk. 20, 68 ve 90), Okan Eren (dk. 41), Atabey Çiçek (dk. 56) (Batman Petrolspor)
Sarı kartlar: Hasan Akpınar, Mustafa Emir Meşe, (Karaman FK), Emirhan Akdoğan, Polat Yaldır, (Batman Petrolspor)